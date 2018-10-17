POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
What is the future of Idlib’s ceasefire?
21:13
World
What is the future of Idlib’s ceasefire?
The Syrian regime’s foreign minister has says if Al-Qaeda linked fighters have not evacuated from a buffer zone in Idib, deadly military operations will resume. Can Turkey and Russia mediate the situation? Guests: Rania Kisar Syrian American activist Syrian Humanitarian Institute for National Empowerment Ahmet Kasim Han International relations professor Altinbas University Danny Makki Syrian analyst Yury Barmin Middle East analyst Russian International Affairs Council
October 17, 2018
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?