POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Khmer Rouge Genocide: Court rules former leaders committed genocide
01:53
World
Khmer Rouge Genocide: Court rules former leaders committed genocide
The harsh rule of the Khmer Rouge killed about 25 percent of Cambodia's population. Now, the regime's two surviving senior leaders are being held to account. A UN-backed tribunal has found them guilty of genocide. The communist movement's deputy leader and its former head of state have been sentenced to life in prison. Reagan Des Vignes reports. #Cambodia #Genocide #KhmerRouge
November 16, 2018
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?