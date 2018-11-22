POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
52:57
World
Rohingya in limbo | Iraq’s forgotten Yazidis? | Navalny vindicated?
Rohingya Muslims refuse to go back to Myanmar as yet another repatriation deal fails. Also, we ask why thousands of Iraq's displaced Yazidis can't return to Sinjar. Even though it's been three years since Daesh was forced out. And a European court rules against Russia for arresting one of Putin's fiercest critics. Is Alexey Navalny is a criminal? Or is Moscow is suppressing pluralism?
November 22, 2018
