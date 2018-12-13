POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Is Viktor Orban undermining academic freedom in Hungary?
16:54
World
The Central European University announced that it was leaving Hungary. It came in the midst of a battle between Hungarian Prime Minister Viktor Orban and George Soros. The university says it's on the receiving end of Orban's campaign against liberal intellectuals. Guests: Eva Fodor Associate Professor Central European University Istvan Hegedus Member Hungarian Parliament Egemen Bagis Turkey's Former Minister of European Union Affairs #Orban #ViktorOrban #Hungary
December 13, 2018
