22:47
Culture
Modernizing Museums, Religious Relics & The Beverly Hills artSHOW | Full Episode | Showcase
In this episode of Showcase: Turkish and Islamic Arts Museum: 1:02 46th Istanbul Music Festival: 5:33 Assistant Director, Istanbul Music Festival, Efruz Cakirkaya: 6:15 Modernizing Museums: 11:49 Chairperson, International Council of Museums, Darko Babic: 12:39 Project coordinator, Museum Studies Seminar, Hanzade Uralman: 13:45 The Beverly Hills artSHOW: 18:50 The 'floating museum': 21:15
May 25, 2018
