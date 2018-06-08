June 8, 2018
05:06
05:06
Can Turkey's ruling AK party chip away at Kurdish votes in Diyarbakir? | Turkey Elections 2018
Strait Talk speaks to Mehmet Mehdi Eker, who is the AK Party candidate for Diyarbakir. 5 facts about Recep Tayyip Erdogan http://trt.world/knv9 5 facts about Muharrem Ince http://trt.world/knvx 5 facts about Meral Aksener http://trt.world/knvy 5 facts about Selahattin Demirtas http://trt.world/knvh 5 facts about Temel Karamollaoglu http://trt.world/knvk 5 facts about Dogu Perincek http://trt.world/knv1 Latest updates on Turkey elections http://trt.world/election
