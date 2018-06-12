POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Did indiscriminate US strikes in Raqqa kill civilians?
17:43
World
Did indiscriminate US strikes in Raqqa kill civilians?
Amnesty International argues the US military used disproportionate and indiscriminate force, and that its claims of precision air strikes do not stand up to scrutiny. But a military spokesman says Amnesty's accusations lack proper vetting. Guests: Benjamin Wals-by Co-author of Amnesty International's report on Raqqa Mark Kimmitt Former US military's spokesman in Iraq Ammar Kahf Executive Director at the Omran Center for Strategic Studies
June 12, 2018
