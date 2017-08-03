POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Ai Weiwei focuses on refugee crisis in his new documentary
02:57
World
Ai Weiwei focuses on refugee crisis in his new documentary
His exhibitions and artwork have travelled all over the world, but for Ai Weiwei it's his first time in South America. With his upcoming documentary at the Venice Film Festival, he tells us why he's chosen to focus on the ongoing refugee crisis Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
August 3, 2017
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?