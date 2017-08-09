August 9, 2017
02:00
02:00
Money Talks: Egyptian entrepreneur invents country’s first minicar
They are not exactly luxurious but a loud tuk tuk in one of Egypt's big cities can get you to your crucial meeting. Egypt spends around 290 million dollars a year importing tuk tuks. But now one entrepreneur has invented his own version.
