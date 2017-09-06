September 6, 2017
21:57
21:57
More Videos
Israel’s Syria strategy
Israel says new satellite pictures show Iran is building advanced weapons factories inside Syria, similar to ones in Tehran. Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's an unacceptable threat and that he's prepared to take action to stop it. What impact would Israeli intervention have in Syria? Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
More Videos