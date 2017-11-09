POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
Money Talks: Chinas scheme to boost green vehicle development delayed
02:26
World
Money Talks: Chinas scheme to boost green vehicle development delayed
China has unveiled a new credit scheme to boost development of green vehicles but decided to delay its roll out for a year to help companies get up to speed. As Sandy Huang finds out in Beijing the world's largest auto market is setting the wheels in motion to phase out vehicles powered by fossil fuels. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
November 9, 2017
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?