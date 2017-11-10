November 10, 2017
APEC Summit: Trump criticises 'unfair' global trade policies
US President Donald Trump has given a scathing first address at the Asia Pacific Economic Cooperation Summit in Vietnam. Trump took aim at what he called chronic trade abuses against the United States. Kim Vinnell has more.
