APEC Summit: Trump criticises 'unfair' global trade policies
02:33
World
APEC Summit: Trump criticises 'unfair' global trade policies
US President Donald Trump has given a scathing first address at the Asia Pacific Economic Cooperation Summit in Vietnam. Trump took aim at what he called chronic trade abuses against the United States. Kim Vinnell has more. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
November 10, 2017
