Film producer Elif Dagdeviren on Turkish cinema industry
Film producer Elif Dagdeviren on Turkish cinema industry
Film producer Elif Dagdeviren has worked on a wide range of projects within the Turkish cinema industry, including acting as the director of the Antalya Film Festival. She joins Showcase's Efnan Han in our Istanbul studio to discuss the industry.
November 24, 2017
