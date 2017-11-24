November 24, 2017
02:15
02:15
More Videos
Film producer Elif Dagdeviren on Turkish cinema industry
Film producer Elif Dagdeviren has worked on a wide range of projects within the Turkish cinema industry, including acting as the director of the Antalya Film Festival. She joins Showcase’s Efnan Han in our Istanbul studio to discuss the industry. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
More Videos