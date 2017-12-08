December 8, 2017
02:52
02:52
More Videos
Future of Jerusalem: Trump's decision on Jerusalem sparks unrest
"A war against Palestinians". That's how the chief of Hamas has described the decision by US President Donald Trump to recognise Jerusalem as Israel's capital. The announcement has drawn almost universal condemnation, with world leaders using words like irresponsible, catastrophic, and illegal. Francis Collings has more. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
More Videos