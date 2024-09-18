POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Hezbollah pagers and walkie-talkies remotely detonated by Israel
02:48
World
Hezbollah pagers and walkie-talkies remotely detonated by Israel
In Lebanon, at least 20 people were killed and over 450 injured in a new wave of explosions on Wednesday after hundreds of Hezbollah walkie-talkies and pagers were detonated remotely, presumably by Israel. Several blasts occurred during a funeral held by Hezbollah for victims of a similar attack a day earlier, which claimed at least 12 lives and injured nearly 3,000. Shadia Edwards-Dashti has the report.
September 18, 2024
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?