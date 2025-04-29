POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
PM Mark Carney’s Liberal Party wins Canada election
02:30
World
PM Mark Carney’s Liberal Party wins Canada election
Liberal Party leader Mark Carney has secured Canada’s top job in a stunning political upset, ending Conservative frontrunner Pierre Poilievre’s once-commanding lead. The shift follows controversial remarks by US President Donald Trump, who suggested Canada should become America’s '51st state'. Analysts say the comments galvanised Canadian voters and reshaped the campaign's final days. Andy Roesgen reports.
April 29, 2025
