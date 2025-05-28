POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Harvard students face visa pressure from Trump
The US has ordered its embassies to stop issuing student visas as it prepares to vet applicants. The measure could hurt universities that rely on foreign students for a steady stream of income. Earlier, the Trump administration announced it would cancel all financial contracts with America's oldest and wealthiest university. From the Harvard campus in Cambridge, Massachusetts, our North America Correspondent Jon Brain reports.
May 28, 2025
