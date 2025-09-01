POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
Putin, Modi and Xi hold cordial talks at SCO Summit in China
World
Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Chinese President Xi Jinping were seen holding a cordial exchange on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China, on September 1.
September 1, 2025
