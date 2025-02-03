Trudeau: ‘Tariffs on Canada will harm US jobs, raise costs’
Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced a 25% retaliatory tariff on various US goods after US President Donald Trump’s February 1 tariffs on Canada, Mexico, and China. Trudeau warned these levies could risk US jobs and disrupt key trade ties, as Mexico also imposed countermeasures.
February 3, 2025
