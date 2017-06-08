WORLD
Arab powers add Qatar-linked people and groups to terrorism list
Among the 18 Qataris named are alleged terrorism financiers as well as prominent businessmen, politicians and senior members of the ruling family, including a former interior minister.
Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz al Saud (R) meets with Bahrain's King Hamad bin Isa al Khalifa in Jeddah, Saudi Arabia, June 7, 2017. / TRT World and Agencies
By Staff Reporter
June 8, 2017

Four Arab countries which cut ties with Qatar on Monday over its alleged support of terrorism designated dozens of people (see below) with alleged links to Qatar as terrorists on Friday, intensifying a row that threatens the region's stability.

Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Egypt and Bahrain said in a statement published by the Saudi news agency that 59 people, including a Muslim Brotherhood-linked prominent cleric Yousef al Qaradawi, and 12 entities, among them Qatari-funded charities Qatar Charity and Eid Charity, were named.

The announcement increases pressure on Qatar in a diplomatic and economic campaign to isolate the small Gulf Arab state, which is a critical global supplier of gas and hosts the biggest US military base in the Middle East.

It follows a previous listing of scores of organisations in 2014 by Saudi Arabia and the UAE during a previous spat with Qatar.

Abdel Hakim Belhadj, a former Libyan commander, is one of five Libyans listed, while Qaradawi and preacher Wagdi Ghoneim are among the 26 Egyptian nationals.

The list also includes militant groups in Bahrain seen by some Gulf Arab governments as linked to Iran including Saraya Ashtar, Saraya Mukhtar, and the February 14 movement.

The list also names three Kuwaiti nationals, two Jordanians, two Bahrainis, an Emirati, a Saudi and a Yemeni.

The complete list (source: Arab News)

People:

1. Khalifa Mohammed Turki al-Subaie - Qatari

2. Abdelmalek Mohammed Yousef Abdel Salam - Jordanian

3. Ashraf Mohammed Yusuf Othman Abdel Salam - Jordanian

4. Ibrahim Eissa Al-Hajji Mohammed Al-Baker - Qatari

5. Abdulaziz bin Khalifa al-Attiyah - Qatari

6. Salem Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari - Qatari

7. Abdullah Ghanem Muslim al-Khawar - Qatari

8. Saad bin Saad Mohammed al-Kaabi - Qatari

9. Abdullatif bin Abdullah al-Kuwari - Qatari

10. Mohammed Saeed Bin Helwan al-Sakhtari - Qatari

11. Abdul Rahman bin Omair al-Nuaimi - Qatari

12. Abdul Wahab Mohammed Abdul Rahman al-Hmeikani - Yemeni

13. Khalifa bin Mohammed al-Rabban - Qatari

14. Abdullah Bin Khalid al-Thani - Qatari

15. Abdul Rahim Ahmad al-Haram - Qatari

16. Hajjaj bin Fahad Hajjaj Mohammed al-Ajmi - Kuwaiti

17. Mubarak Mohammed al-Ajji - Qatari

18. Jaber bin Nasser al-Marri - Qatari

19. Yusuf Abdullah al-Qaradawi - Egyptian

20. Mohammed Jassim al-Sulaiti - Qatari

21. Ali bin Abdullah al-Suwaidi - Qatari

22. Hashem Saleh Abdullah al-Awadhi - Qatari

23. Ali Mohammed Mohammed al-Salabi - Libyan

24. Abdelhakim Belhadj - Libyan

25. Mahdi Harati - Libyan

26. Ismail Muhammad Mohammed al-Salabi - Libyan

27. Al-Sadiq Abdulrahman Ali al-Ghuraini - Libyan

28. Hamad Abdullah Al-Futtais al-Marri - Qatar

29. Mohamed Ahmed Shawky Islambouli - Egyptian

30. Tariq Abdelmagoud Ibrahim al-Zomor - Egyptian

31. Mohamed Abdelmaksoud Mohamed Afifi - Egyptian

32. Mohamed el-Saghir Abdel Rahim Mohamed - Egyptian

33. Wajdi Abdelhamid Mohamed Ghoneim - Egyptian

34. Hassan Ahmed Hassan Mohammed Al Dokki Al Houti - UAE

35. Hakem al-Humaidi al-Mutairi - Saudi / Kuwaiti

36. Abdullah Mohammed Sulaiman al-Moheiseni - Saudi

37. Hamed Abdullah Ahmed al-Ali - Kuwaiti

38. Ayman Ahmed Abdel Ghani Hassanein - Egyptian

39. Assem Abdel-Maged Mohamed Madi - Egyptian

40. Yahya Aqil Salman Aqeel - Egyptian

41. Mohamed Hamada el-Sayed Ibrahim - Egyptian

42. Abdel Rahman Mohamed Shokry Abdel Rahman - Egyptian

43. Hussein Mohamed Reza Ibrahim Youssef - Egyptian

44. Ahmed Abdelhafif Mahmoud Abdelhady - Egyptian

45. Muslim Fouad Tafran - Egyptian

46. Ayman Mahmoud Sadeq Rifat - Egyptian

47. Mohamed Saad Abdel-Naim Ahmed - Egyptian

48. Mohamed Saad Abdel Muttalib Abdo Al-Razaki - Egyptian

49. Ahmed Fouad Ahmed Gad Beltagy - Egyptian

50. Ahmed Ragab Ragab Soliman - Egyptian

51. Karim Mohamed Mohamed Abdel Aziz - Egyptian

52. Ali Zaki Mohammed Ali - Egyptian

53. Naji Ibrahim Ezzouli - Egyptian

54. Shehata Fathi Hafez Mohammed Suleiman - Egyptian

55. Muhammad Muharram Fahmi Abu Zeid - Egyptian

56. Amr Abdel Nasser Abdelhak Abdel-Barry - Egyptian

57. Ali Hassan Ibrahim Abdel-Zaher - Egyptian

58. Murtada Majeed al-Sindi - Bahraini

59. Ahmed Al-Hassan al-Daski - Bahraini

Entities:

1. Qatar Volunteer Center - Qatar

2. Doha Apple Company (Internet and Technology Support Company) - Qatar

3. Qatar Charity - Qatar

4. Sheikh Eid al-Thani Charity Foundation (Eid Charity) - Qatar

5. Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian Services - Qatar

6. Saraya Defend Benghazi - Libya

7. Saraya al-Ashtar - Bahrain

8. February 14 Coalition - Bahrain

9. The Resistance Brigades - Bahrain

10. Hezbollah Bahrain - Bahrain

11. Saraya al-Mukhtar - Bahrain

12. Harakat Ahrar Bahrain - Bahrain Movement

SOURCE:TRTWorld and agencies
