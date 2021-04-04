On Friday, 103 retired admirals from the Naval Forces issued a declaration on the government's policy towards the 1936 Montreux Straits Convention.

Turkey's Communications Director Fahrettin Altun.
Turkey's Communications Director Fahrettin Altun. (AA)

The Turkish government's Director of Communications Fahrettin Altun has slammed declaration made by retired admirals on the country's political matters. 

Altun said these retired admirals were living "in the old Turkey" and told them to remain seated and not be involved in the country's political matters as they were retired, and should remain so.

On Friday, 103 retired admirals from the Naval Forces issued a declaration on the government's policy towards the 1936 Montreux Straits Convention.

It's being reported that the declaration had hinted towards another coup in the country.

Turkey had survived an attempted coup on July 15, 2016.

There's been heated debate in the country regarding the revision of the 1936 Montreux Straits Convention, control over Straits in Istanbul, and government's recently approved plans for a new 45km long canal project.

Turkish Parliament Speaker Mustafa Sentop also reacted to the declaration and said, "These retirees, who've not been seen for years, are creating chaos with their own agendas."

The country's Interior Minister Suleyman Soylu said government will always remember those who are loyal to democracy.

He said the admirals should not use their rank and uniform as a means to push their own political rhetoric.

Source: TRT World