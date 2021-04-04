Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar!

5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.

Oturun oturduğunuz yerde.

O Türkiye eskide kaldı!

Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi.

Haddinizi bilin!