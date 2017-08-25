August 25, 2017
02:30
02:30
More Videos
Money Talks: China and Russia boost Dubai tourism numbers
Relaxed visa requirements have seen a big rise in the number of Russian and Chinese visitors to Dubai. And as Nawied Jabarkhyl reports, the two countries are quickly becoming vital source markets for a region looking to pull in travellers. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
More Videos