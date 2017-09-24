September 24, 2017
01:42
01:42
Invictus Games: Prince Harry opens annual event in Toronto
Military veterans from 17 countries are competing in the third annual Invictus Games. It's an initiative by British Prince Harry to help disabled soldiers overcome trauma suffered in combat. Christine Pirovolakis has the story.
