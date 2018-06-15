June 15, 2018
04:26
04:26
Dutch-Turks eligible to vote in Turkey elections
Around 250,000 Dutch Turks are eligible to vote in Turkey's upcoming elections. Yet, many of them are often criticised for not being as engaged in Dutch politics. Omer Kablan reports. 5 facts about Recep Tayyip Erdogan http://trt.world/knv9 5 facts about Muharrem Ince http://trt.world/knvx 5 facts about Meral Aksener http://trt.world/knvy 5 facts about Selahattin Demirtas http://trt.world/knvh 5 facts about Temel Karamollaoglu http://trt.world/knvk 5 facts about Dogu Perincek http://trt.world/knv1 Latest updates on Turkey elections http://trt.world/election
