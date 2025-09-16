TÜRKİYE
Turkish President Erdogan holds a series of bilateral meetings in Doha
Armenia removes image of Türkiye's Mount Agri from passport stamps
The biggest problem in the region is Israel’s expansionist policy: Türkiye's Fidan
Editor’s Picks
Tombstones with Cevgan carvings uncovered in Türkiye: How the 'game for kings' lives on?
Türkiye and Armenia edge closer to normalisation as delegations set to meet at border
Digital green transformation in energy boosts efficacy but may introduce new vulnerabilities: Report
‘This is a revolution’: How the Steel Dome reinvents Türkiye’s air defence
Turkish president attends Togg’s first sedan turnkey in Istanbul
Türkiye’s EV push shifts gears with new model T10F.
Turkish president attends Togg’s first sedan turnkey in Istanbul
Türkiye battles Greece in Riga, aiming for EuroBasket glory
Türkiye takes on Greece in a EuroBasket semifinal showdown where Sengun’s brilliance, Antetokounmpo’s power, and Ataman’s tactics will decide the outcome.
Türkiye battles Greece in Riga, aiming for EuroBasket glory
Turkish first lady calls for value-based universal education at Kiev summit
Emine Erdogan emphasised education as a key tool for addressing global crises, highlighting Türkiye's humanitarian-focused initiatives.
Turkish first lady calls for value-based universal education at Kiev summit
Opinion
opinion
How significant is Turkish Defence Minister Guler’s landmark visit to Vietnam?
National Defence Minister Yasar Guler’s trip to Hanoi underscores Ankara’s determination to expand its footprint in Southeast Asia as Türkiye aims for strategic autonomy and greater influence in a shifting global order, say experts.
How significant is Turkish Defence Minister Guler’s landmark visit to Vietnam?
Turkish teenager Gurel stuns world chess champion Gukesh
Ediz Gurel etches his name in history by becoming the first player from Türkiye to defeat a reigning world chess champion, toppling India’s Dommaraju Gukesh.
Turkish teenager Gurel stuns world chess champion Gukesh