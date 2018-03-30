March 30, 2018
03:22
03:22
Money Talks: Halal Tourism Hike in Turkey
Bars without alcohol, segregated swimming pools and designated prayer areas are just some of the facilities attracting an increasing number of Muslim travelers to Halal-friendly hotels. Mobin Nasir reports from Alanya.
