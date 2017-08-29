August 29, 2017
07:25
07:25
India bans instant divorce
India has banned Muslim men from instantly divorcing their wives using 'triple talaq,' a form of instant divorce. It was hailed as a victory for women's rights, but critics say it's a pathway to a Uniform Civil Code that would single out Indian Muslims.
