Kaya Genc talks about the 2017 Man Booker prize winner George Saunders
08:24
World
This year's Man Booker Prize winner for fiction is American author George Saunders. The jury praised his novel 'Lincoln in the Bardo' for being 'unique' and 'extraordinary'. Author and literary critic Kaya Genc joins us to talk more about this. Subscribe: http://trt.world/subscribe Livestream: http://trt.world/ytlive Facebook: http://trt.world/facebook Twitter: http://trt.world/twitter Instagram: http://trt.world/instagram Visit our website: http://trt.world
October 19, 2017
