October 28, 2017
02:24
02:24
Cancer Discovery: Turkish doctor develops non-invasive diagnosis
Turkish scientists have developed microchip technology that they say could be used to diagnose cancer. According to the researchers, their discovery could ultimately replace traditional methods, such as biopsies. Hasan Abdullah reports from Ankara.
