Israel’s Syria strategy
21:57
World
Israel says new satellite pictures show Iran is building advanced weapons factories inside Syria, similar to ones in Tehran. Prime Minister Benjamin Netanyahu says it's an unacceptable threat and that he's prepared to take action to stop it. What impact would Israeli intervention have in Syria?
September 6, 2017
