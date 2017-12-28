POLITICS
2017 in pictures
From the rise of the far-right in the US and across Europe, powerful natural disasters, and the #metoo movement, to the Rohingya refugee crisis, 2017 has witnessed it all. We take a look back at the year in pictures.
Hanida Begum, a Rohingya Muslim woman, fled her her home in Myanmar to journey to Bangladesh. She kisses her infant son, Abdul Mashood, for the last time. He tragically died on the boat they travelled on when it capsized before reaching the shore of the Bay of Bengal, in Shah Porir Dwip. / AP
Ahmed YussufAhmed Yussuf
December 28, 2017

US President Donald Trump's inauguration

Muslim ban

Mosul under attack

Illuminated globe

Grenfell Tower fire

London Bridge memorial 

Manchester benefit concert

Turkish coup anniversary march 

Climate change

Hurricane Harvey

Las Vegas mass shooting

Mexico earthquake

Rohingya Muslims displaced

#TakeAKnee

North Korea missile tests

Catalonia independence 

Hurricane Maria

Mogadishu truck bombing

#MeToo

Egypt mosque attack

Venezuelan protests 

Trump's Jerusalem speech

SOURCE:TRT World
